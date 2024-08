Rocco Siffredi, la 'proposta indecente': "Ti trasformo in un attore hard"

Leonardo Iannacci 14 agosto 2024 a

a

a

Negli anni ‘60 c’era una trasmissione culturale della Rai dal titolo Non è mai troppo tardi: Il maestro Manzi insegnava agli italiani, molti dei quali ancora analfabeti, a leggere e a scrivere. Non sappiamo, onestamente, se Rocco Siffredi si sia lontanamente ispirato a quel titolo per dare il via al suo ultimo progetto legato, ovviamente, al mondo della pornografia dove - anche lì non è mai troppo tardi per carpire segreti e stuzzicanti misteri. Trattandosi di Rocco, si tratta di qualcosa di grosso: ovvero della Siffredi Academy, la scuola di formazione fondata in Ungheria da Siffredi che ha come obiettivo quello di istruire “nuove leve professionali dell’intrattenimento mondiale per adulti”.



Rocco, ci spiega questa trovata?

«Chiariamo subito, non è una scuola e io non insegno ai poco istruiti in materia. Si tratta di una piattaforma online per l’e-learning professionale nella quale spieghiamo alcune cose attinenti al mondo del porno».

Lilli Gruber, l'unica signora a cui Rocco Siffredi dice no





Una sua intuizione?

«Dietro a questa nuova evoluzione del progetto educational digitale c’è Lorenzo Tano, classe 1996, il mio primogenito che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere nel programma Rai di Milly Carlucci Ballando con le Stelle».



Il progetto cosa comprende?

«È diviso in 8 ore di lezioni, con video che vanno da uno a oltre trenta minuti, raggruppati in 13 diversi capitoli, uno per ogni macro-argomento, Sono oltre 245 corsi».



Che tipo di contenuti vengono offerti in questa Academy che ha per sottotitolo Diventare pornostar?

«Si perfeziona ogni trucco del mestiere ma si mostra anche come diventare direttore di produzione o regista».

Come si istruisce un giovane che vuole diventare pornoattore?

«Fornendo i pre-requisiti necessari per il mestiere, fisici o mentali, e come aver coscienza della propria scelta professionale. Anche sulla misura del proprio pene, certo».



La curiosità è la base di partenza?

«Le lezioni sono state pensate per rispondere a tutte le domande sul porno, dalle più professionali a quelle più personali. La Siffredi Academy è per tutti, per questo si ha la possibilità, in base alle esigenze, di scegliere il tipo di corso».



Lei è sempre presente?

«Ci sono con tutto me stesso. E non poteva essere diversamente. Però ho coinvolto anche colleghi e colleghe di fama internazionale per dare maggiore spessore alla piattaforma. Qualche nome sulle partner che compaiono? Malena e Valentina Nappi non potevano mancare».



Non frequentando molto il porno, altri esemplari ritenuti star delle esibizioni?

«Due su tutti: Tiffany Tattum e Aaron Rock. Ho lavorato a lungo con loro e so quali insegnamenti possono dare in queste dimostrazioni».



Altri segreti che lei svela in questi corsi?

«Cerco di far capire come non sia semplice passare 12 ore di riprese su un set professionale con decine di luci, uno staff di venti persone e parecchie telecamere puntate addosso».



Come ci si iscrive?

«Prima condizione è la registrazione sul sito web. Nel frattempo, se non si è ancora iscritti, è possibile rimanere aggiornati sui nostri eventi e sulla data del lancio che è il 30 agosto nell’ambito della Fiera Erotica di Bergamo. Si parte da 300 euro e questo è un prezzo scontato per lanciare l’operazione. È possibile acquistare il corso completo che dà diritto alla visione delle lezioni nelle tre lingue disponibili. In alternativa, si può puntare su un singolo capitolo. Le tematiche sono dedicate a seconda dei propri pruriti».



Chiunque si può iscrivere?

«Bisogna avere compiuto i 18 anni e il controllo avviene tramite una procedura semplice».

Ma non le pare che sarebbe meglio anche offrire una dimostrazione live, diciamo un corso dal vivo e non solo su internet.

«Abbiamo previsto anche una successiva fase live nei miei studi che ho a Budapest».