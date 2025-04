Siffredi accusato di violenze, Malena: "Come stanno le cose"

"Per quanto riguarda me, personalmente, io non mi sono mai sentita violentata, né sfruttata. Forse è stato usato un po' di più il mio nome, ma che io, fisicamente, abbia subito questo: assolutamente no". Milena Mastromarino, meglio nota come Malena, rompe il silenzio e prende le difese di Rocco Siffredi. Il re dell'hard è stato accusato di presunti abusi sessuali sui set di film a luci rosse ai danni di alcune colleghe: "Per me è stato uno stupro a tutti gli effetti. Continuava a sputarmi addosso, diceva che mi piaceva".

In un'intervista rilasciata a Tango su Rai 2, Malena ha ribadito che Rocco Siffredi non ha mai intrattenuto comportamenti violenti con lei sul set. Ma le accuse mosse al pornodivo nsono molteplici e pesanti. La più dura è quella lanciata da Lera: "Ha fatto un ana*** con me, cosa che avevo proibito". Gloria, un'altra attrice, ha aggiunto: "Dicevo: ‘Io non lo voglio fare’. Continuava a sputarmi addosso, a dirmi: lo vedi che ti piace, tr**a? Per me è stato uno stupro a tutti gli effetti. Anche davanti alle telecamere. È stata una doppia violenza".