Ilary Blasi, la mossa di Francesco Totti: chi chiama come primo testimone

Chi chiameranno a testimoniare Ilary Blasi e Francesco Totti nel processo per la separazione che li vede coinvolti? Secondo un’indiscrezione del Messaggero, in cima alla lista della conduttrice ci sarebbe l’attuale fiamma del suo ex, Noemi Bocchi. Il motivo? La presentatrice tv sosterrebbe che la colpa della fine del matrimonio sia della presunta relazione clandestina tra l'ex marito e Bocchi. Il testimone chiamato dall’ex capitano della Roma, invece, sarebbe Cristian Iovino. Anche in questo caso, Totti vorrebbe dimostrare che la crisi coniugale sarebbe iniziata ben prima che lui cominciasse a frequentare Noemi, cioè dopo aver scoperto sul cellulare di Ilary dei messaggi che lei si sarebbe scambiata col personal trainer.

Proprio Iovino, in un'intervista al Messaggero dello scorso 25 gennaio, confessò di aver frequentato la Blasi: “Abbiamo avuto una frequentazione intima – aveva detto -. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Parliamo della fine del 2021”. Alla domanda se fosse prima che uscissero le foto di Noemi Bocchi allo stadio con Totti, Iovino aveva risposto: “Sì, alcuni mesi prima”. Quella stessa intervista è stata depositata agli atti dai legali di Totti. Il momento caldo della causa inizierà a fine settembre e proseguirà molto probabilmente fino a novembre. Tra le persone chiamate a testimoniare, poi, ci sarebbe anche Alessia Solidani, l'amica parrucchiera di Ilary. La sentenza di separazione con "addebito” alla quale si dovrebbe arrivare comporta delle conseguenze patrimoniali, dal momento che ha natura sanzionatoria.