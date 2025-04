Novak Djokovic vuota il sacco: "L'infezione che mi sta frenando", cosa lo ha colpito

Dopo il ko nella finalissima di Miami rimediato contro Jakub Mensik, si era fatto un gran parlare dell'occhio di Novak Djokovic. Un occhio gonfio, che ha destato più di una preoccupazione: rosso, gonfio, un nodulo alla palpebra. Un problema che aveva disturbato il serbo anche prima e durante la parita.

Si era parlato di una congiuntivite o di un orzaiolo. Djokovic, a caldo, non aveva voluto spiegare cosa lo avesse colpito, rimarcando però il fatto di non essere in cerca di giustificazioni per la sconfitta rimediata con Mensik. Ma tutt'ora, a giorni di distanza dalla finale, l'occhio di Djokovic non appare guarito.

E ora, è l'ex numero 1 al mondo a chiarire: "Era in dubbio la partecipazione a Monte-Carlo. A causa dell'infezione all'occhio e di una piccola infezione virale con cui ho avuto a che fare la scorsa settimana. Ora sembra che vada tutto bene, anche se non è l'ideale", ha ammesso.

Il fastidio, prosegue Nole, ha avuto un impatto significativo proprio in uno dei momenti chiave della stagione: "Tutto è iniziato il giorno delle semifinali a Miami e quindi ho avuto difficoltà in finale. Ora si sta calmando credo. Il dottore mi segue, dovrebbe andare tutto bene per l'esordio anche perché mancano ancora diverse ore".