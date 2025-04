Sondaggio YouTrend, il Pd sprofonda: cifre drammatiche per Schlein

Si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nell'ultimo sondaggio realizzato da YouTrend per SkyTg24. La forza politica della premier, nonostante un calo dello 0,1% rispetto alla rilevazione del 10 marzo, resta comunque in vetta, col 28,1%, ben distante dal Pd di Elly Schlein, primo partito di opposizione. Brutto colpo, invece, per i dem, che in un mese perdono lo 0,7 e si portano così al 22,4%, a quasi sei punti di distanza da FdI.

Al terzo posto ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna invece uno 0,4 e sale al 12%. A seguire ci sono Forza Italia di Antonio Tajani, che acquista uno 0,2 e arriva al 9,2%; e la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,8% e scende al 7,7%. In calo dello 0,3 Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che così si porta al 5,7. Per quanto riguarda i partiti minori, Azione di Carlo Calenda riesce a recuperare lo 0,7% dei consensi salendo al 3,7; mentre Italia Viva di Matteo Renzi acquista uno 0,4 e raggiunge il 2,3%. Infine, ci sono +Europa, stabile al 2,2; e Noi Moderati allo 0,8 (-0,1). Del 40,5% la fetta di indecisi e astenuti.