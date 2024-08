Le gemelle Kessler fanno impazzire le femministe: "Le pacche sul sedere non sono molestie"

20 agosto 2024 a

Avvertenza per le femministe. Queste parole potrebbero nuocere gravemente alla vostra salute mentale. "Una pacca sul sedere da un uomo non è una molestia sessuale, ma un complimento". A dirlo non è stato qualche uomo, bianco, etero cis gender, come già si immaginano le attiviste più agguerrite mentre si sfregano le mani, pronte a fare il loro solito comizio sul sessismo e l'oggettivazione della donna. A dirlo sono state due donne. E non due donne qualunque: le gemelle Kessler.

Donne che nel corso degli anni si sono sempre contraddistinte per la propria indipendenza economica e lavorativa, tra le prime negli anni '70 a sfoderare gambe nude in televisione, le gemelle Kessler non ne mandano a dire. "Le donne non si devono meravigliare se vengono disturbate quando si vestono in modo provocante. Le star che percorrono oggi i red carpet sono tutte mezze nude", affermano le due bionde Alice e Ellen che del politicamente corretto non ne possono davvero più.

Per le gemelle più famose d'Italia "non è così grave", ricevere una pacca sul fondoschiena. Al contrario, "la trovo divertente", ha spiegato Ellen. E anche Alice sembra essere della stessa opinione: "Non è una avance sessuale, ma un complimento. Come quando qualcuno ti dice che hai un bel seno, non mi infastidisce". Nell'era della battaglia contro il cat calling c'è chi ritiene assurdo oggi non poter lanciare qualche sguardo provocante. In particolare, Alice Kessler ritiene anche "assurdo" che se oggi un uomo "guarda due volte intensamente il seno di una donna" venga considerato un "molestatore".