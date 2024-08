In Onda, Vannacci scatenato in tv: "Mi ha dato del testicolo umano", Bersani spianato

24 agosto 2024 a

Il generale Vannacci protagonista a In Onda. L'eurodeputato della Lega ha voluto mettere in chiaro la sua posizione riguardo alla querela contro Pier Luigi Bersani che gli ha dato del "c***". Come è noto Vannacci ha teso la mano all'ex segretario dem: "Se mi chiede scusa pubblicamente io ritiro la denuncia". Ma Bersani non ci sta e ha subito rilanciato lo scontro accendendolo ancora di più: "Quando Vannacci avrà chiesto scusa a ebrei, femministe, omosessuali, neri e a tutti gli ‘anormali’ del mondo avrà anche le mie scuse". E a In Onda Rosy Bindi qualche tempo fa aveva dato del "fascista" proprio a Vannacci.

Insulti a Vannacci? Per Bersani e la sinistra si chiama libertà

Così l'inviato gliene chiede conto: "Querelerà anche la Bindi?". La risposta è molto chiara: "Innanzitutto il fascismo non esiste più. Quindi non mi sento offeso da chi mi definisce con un aggettivo su qualcosa che non esiste. Inoltre nessuno vieta di essere fascisti, io non lo sono, ma lo ribadisco per rispondere alla domanda, non ci sono gli estremi per querelarla. Bersani mi ha definito testicolo umano, quello è un insulto". Insomma l'assalto sinistro al generale a quanto pare si sta rivelando un boomerang. Vannacci risponde colpo su colpo. Si attende la contro-replica di Bersani...