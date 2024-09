Roberto Salis, Rocco Tanica lo sfida: "Hai pure un bel seno, florido", finisce male

03 settembre 2024 a

Scontro acceso tra Roberto Salis e Rocco Tanica su X. Come vi abbiamo raccontato oggi in edicola, ha fatto parecchio discutere la foto postata dal papà di Ilaria Salis mentre si godono le vacanze in gommone al mare. Di fatto lo scatto ha scatenato i social. E tra i tanti commenti ironici arrivati sotto lo scatto di Roberto Salis e figlia c'è quello di Rocco Tanica: "Adesso vi recupera la Rackete, ma non occupate la barca".

Il riferimento ironico, in pieno stile Rocco Tanica, è dedicato ovviamente alla vicinanza ideologica a Bruxelles tra la "capitana" e la Salis. Inoltre c'è anche una battuta, non da sottovalutare, sulle occupazioni abusive dell'europarlamentare su cui è scoppiata la polemica nel corso della scorsa primavera e in questa caldissima estate. Il papà della Salis aveva accompagnato lo scatto con questa didascalia: "Questo agosto è stato incomparabilmente meglio di quello del 2023!". Il commento di Tanica è stato indigesto e così papà Salis ha pensato bene di bloccarlo su X. Da qui l'appello di Rocco Tanica: "Roby, perché? Io sono sempre stato dalla tua parte. Tra l'altro hai pure un bel seno, florido, mai sfacciato. Amici iscritti a Internet, scrivete a Roby di perdonarmi. Sig.ra SalisIlaria, ci metta una parola buona".