Amadeus, indizio-social su Fiorello: "Wanted", un terremoto in tv?

In molti si stanno interrogando sul futuro di Rosario Fiorello. Dopo la chiusura di Viva Rai2 - campione di ascolti nella fascia mattutina -, il conduttore siciliano aveva annunciato una pausa dalla televisione. Ma, secondo alcuni voci insistenti, lo showman potrebbe approdare al Nove e raggiungere così il suo amico e collega Amadeus. E dallo stesso ex presentatore del Festival di Sanremo, potrebbe essere arrivato un indizio social sul futuro di Fiorello.

In tema di comunicazione, Amadeus non ha rivali. Nel video in cui annuncia i suoi nuovi appuntamenti sul nove, il celebre conduttore indossava una maglietta con la scritta "Wanted", cioè "Ricercato". E ulla t-shirt c'era stampata la faccia di Fiorello sorridente. Non è un mistero che Amadeus stia "corteggiando" il suo amico per convincerlo a raggiungerlo al Nove. E chissà che non riesca nel suo intento.

"Fiorello starà fermo un anno, come da lui stesso annunciato più volte", ha affermato TvBlog. "Da fonti molto vicine allo showman siciliano si ribadisce ancora il concetto: nessun impegno televisivo di Fiorello in arrivo sul Nove e nemmeno sugli altri otto canali televisivi generalisti restanti - ha poi proseguito -. Ri-arrendetevi dunque tutti. Rosario Fiorello se ne starà tranquillamente appollaiato sul suo bel divano".