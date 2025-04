Belen Rodriguez, chi impazzisce per i suoi comici

Vi proponiamo "Tele...raccmando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Only Fun-Comico Show)

Dopo aver partecipato a pezzi da novanta del mainstream tv come Amici, Tú sí que vales, Scherzi a parte, Italia’s got Talent, Le Iene e il Festival di Sanremo, Belen Rodriguez, in seguito a un periodo di “purificazione” dalla sovraesposizione mediatica, è tornata con una scelta che si sta rivelando strategica e convincente: è subentrata a Elettra Lamborghini alla guida insieme ai PanPers di Only Fun-Comico Show, format in stile Zelig incentrato sulle performance dei comici.

I buoni ascolti consolidano l’andamento delle passate edizioni. Giovedì in prime time sul Nove 803mila spettatori col 4.5% di share e picchi del 6% quando l'imitatore Vincenzo De Lucia nei panni di Francesca Fagnani ha intervistato Belen non lesinando frecciatine ai suoi ex e ai tradimenti subiti.

Una decisione oculata quella di rientrare puntando su una realtà di certo non paragonabile alle platee oceaniche di precedenti esperienze e con un pubblico diverso rispetto a quello della De Filippi, con un alto tasso di laureati. Belen è più choosy ma non rinuncia a divertirsi.