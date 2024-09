Heather Parisi, il video che scatena l'odio: "Ricordati che stai per diventare nonna!"

05 settembre 2024 a

C'è un vecchio film del 1992 che si chiama Parenti Serpenti diretto da Mario Monicelli che a distanza di 32 anni resta sempre una pellicola attuale. Il cantante Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo stanno vivendo uno dei momenti più belli della loro vita: la 24enne è in attesa del suo primo figlio e come è facilmente immaginabile, la ragazza è felicissima,

Ma soprattutto è circondata dai suoi affetti più cari, o quasi. Se da un lato c'è la famiglia di Ultimo che non manca di dimostrare la propria vicinanza alla coppia, dall'altro c'è la mamma di Jacqueline, Heather Parisi, che giunta in Italia per qualche giorno dopo molto tempo anziché andare a trovare la figlia 24enne in dolce attesa è andata dal parrucchiere a sistemarsi il suo iconico biondo platino a cui nel corso degli anni non ha mai rinunciato.

Sembra però rinunciare alla gioia del diventare nonna vista la scelta presa. I rapporti tra le due come è noto non sono di certo idilliaci, anzi a oggi sono inesistenti. Il video che Heather Parisi ha condiviso sul suo profilo Instagram e che la ritrae dal parrucchiere sorridente è stato criticato da molti utenti del mondo social. "La tua prima tappa doveva essere un'altra", "speriamo di vederti fare la nonna", "senza parole, sei assurda", "ricordati che presto sarai nonna", scrivono molti utenti.