Affari Tuoi, caso social su Valentina dopo i titoli di coda: "Il dottore la odia"

13 settembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Valentina. La concorrente spiazza tutti nello studio di Stefano De Martino e di fatto nella puntata di venerdì 13 settembre si salva davvero in calcio d'angolo. La partita comincia malissimo. Vengono spazzati via diversi pacchi rossi e alla fine, quando i giochi sono ormai fatti, la concorrente, accompagnata in studio dal padre, deve accontentarsi di 10.000 euro. La vittoria matura grazie a un cambio proposto dal dottore all'ultimo minuto: Valentina posa sul bancone il pacco 19 e si prende il numero 9. Solo così riesce a portarsi a casa 10.000 euro. Il tutto evitando così di arrivare alla Regione Fortunata.

E come sempre sui social arrivano le "cassandre" che di fatto non hanno capito nulla delle mosse del dottore: "Il dottore mi sa che la odia, mi dispiace cara ma mi sembra abbastanza palese", tuona un utente. Ma in realtà pochi istanti dopo viene smentito dall'offerta del dottore che di fatto ha aiutato e non poco la concorrente a portare a casa una cifra di tutto rispetto. Il tutto anche permettendo a Valentina di realizzare il suo sogno: quello di fare un viaggio in Egitto insieme a sua figlia. Come ha detto De Martino, questa sera "abbiamo scoperto che anche il dottore ha un cuore".