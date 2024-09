Kate Moss, la sorella Lottie in overdose: "La cosa più spaventosa", come si è ridotta

14 settembre 2024 a

È finita in overdose ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un attacco epilettico la sorella minore di Kate Moss, la 26enne Lottie. Che ha raccontato la sua terribile esperienza in una puntata del suo podcast, "Dream On". La giovane sarebbe stata convinta da un'amica a prendere l’Ozempic, un farmaco usato per curare il diabete, ma che sui social viene sponsorizzato come rimedio per perdere peso. "È stata la cosa più spaventosa che mi sia mai capitata in vita mia - ha spiegato Lottie Moss -. Il mio viso e il mio corpo a un certo punto si sono completamente irrigiditi. È stato orribile".

La giovane ha detto di aver iniziato a prendere quel farmaco qualche mese fa "perché non ero contenta del mio peso e un’amica ha detto che poteva aiutarmi". La modella se ne iniettava dosi massicce nella gamba. "Assumevo una quantità pensata per una persona di 100 chili, mentre io ne pesavo poco più di 50", ha raccontato. Nell'arco di due settimane, la Moss ha perso sì peso ma allo stesso tempo è stata anche molto male. "Sono passata da 60 chili a 57 in pochi giorni, poi a 54 e quindi a 53 - ha proseguito -. Non riuscivo a trattenere né cibo né acqua, il mio viso non aveva più colore. Non era una perdita di peso sana, considerata la velocità. Alla fine, sono rimasta a letto per due giorni e l’unica cosa che pensavo era che volevo smettere di prenderlo".

Lottie Moss, che oggi sta molto meglio, ha voluto raccontare pubblicamente la sua esperienza "sperando che possa servire di lezione ad altre persone. Quel farmaco è un antidiabetico, per favore se state pensando di prenderlo per dimagrire, non fatelo. Non ne vale la pena. Preferirei morire piuttosto che prenderlo di nuovo".