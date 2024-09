Barbara Floridia, figuraccia a 4 di Sera: "Ma che ride!", Capezzone la fulmina

15 settembre 2024 a

Nella puntata di sabato 14 settembre di 4 di Sera, Daniele Capezzone non usa giri di parole e gela la grillina Barbara Floridia che ridendo in tv scorda le scekte degli esponenti M5s nel caso Open Arms dopo la richiesta di sei anni di carcere da parte del pm per Matteo Salvini: "Mi rivolgo alla senatrice Floridia, non abbiamo dato un bello spettacolo stasera... - attacca il direttore editoriale di Libero - Scusi, lei è stata senatrice nella scorsa legislatura e come senatrice grillina al momento della conversione dei decreti Salvini in legge ha votato a favore dei decreti sicurezza 1 e 2".

E aggiunge: "Lei, non sua sorella, e il suo capo Giuseppe Conte, non suo fratello, era presidente del Consiglio e alzava i cartelli 'decreto Salvini', e presiedeva il Consiglio dei Ministri in cui siedevano Salvini e gli altri colleghi del MoVimento 5 Stelle tra cui l'indimenticabile Danilo Toninelli". Poi l'affondo: "C'è poco da ridere senatrice, è una pagliacciata che fa vergogna agli italiani - conclude Capezzone - Perché uno può essere per Salvini o contro Salvini, per la destra o per la sinistra, per una politica o per l'altra sull'immigrazione, ma che voi abbiate votato quei provvedimenti" per poi mandare "a processo il vostro ex alleato e ora fate anche gli spiritosi in tv, è una vergogna".