Affari tuoi, la battuta di De Martino su Amadeus: "Come gli piace?"

"Puntata importantissima questa sera ad Affari tuoi, perché finalmente questa sera gioca per il Molise Giuseppe da Frosolone!". Nella puntata di domenica 15 settembre Stefano De Martino chiede l'ovazione al pubblico in studio per l'ex pacchista promosso a concorrente, un vulcano di simpatia e di entusiasmo.

"Giuseppe da Frosolone, camionista per...", lo introduce De Martino chiamando il coro dei presenti, "per passione!", è l'urlo che si alza nello studio del quiz show dell'access prime time di Rai 1, ormai abituato al tormentone lanciato dallo stesso "Peppone".

"Ormai lo sanno tutti, lo sanno a memoria", scherza il concorrente. "Sono emozionato sì, ma pensavo di più. Ormai sono di casa". Per De Martino si entra nell'ultima settimana prima dell'attesissimo scontro diretto con Amadeus, che ha sostituito alla guida del programma dei pacchi. Il popolarissimo Ama da giugno si è infatti trasferito, non senza polemiche, sul Canale Nove e il prossimo 22 settembre tornerà in video con Chissà chi è. Lo show è di fatto il remake di un classico della Rai, I soliti ignoti, e sfiderà proprio Affari tuoi nella stessa fascia oraria.

Un doppio scontro diretto, insomma, per l'ex ballerino di Amici. Che al netto di alcune critiche piuttosto dure (in primis, quella di Aldo Grasso sul Corriere della Sera: "In tv ci si abitua a tutto. Anche a De Martino"), se la sta cavando bene sia sul piano degli ascolti sia su quello del gradimento del pubblico a casa rimasto "orfano" di Amadeus. E proprio Giuseppe, che aveva cominciato ad Affari tuoi da pacchista sul finale della scorsa stagione, con ancora Ama alla conduzione, serve a De Martino per una salace battuta sul collega: "La mia curiosità è, numeri a parte, ad Amadeus il caciocavallo come gli piace?". Un motto di spirito diventato subito virale sui social.