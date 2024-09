Rientro senza stress, con le canzoni della Al-B.Band, il padel al The Beach e gli Arcade Boyz su YouTube

16 settembre 2024 a

a

a

L'estate sta finendo, ma non è affatto detto debba finire con il consueto stress da rientro. Un weekend lungo o solo qualche ora nel locale giusto possono fare miracoli. Perché non regalarsi, ad esempio, un concerto della Al-B.Band di Alberto Salaorni (voce e chitarra, nella foto in vespa) e Davide Rossi (basso, sul sidecar)? A differenza di tutti o quasi i colleghi che animano serate e dinner show agli eventi o nei locali, con i loro musicisti non propongono le hit del momento o i classici di Vasco e Ligabue. Fanno ballare e cantare con un repertorio davvero vario. "Suoniamo insieme da 25 anni", raccontano. "Ogni sera l'emozione continua a scorrere ed è quello che ci fa andare avanti".

Un'altra buona idea è ripartire dal benessere del nostro corpo Ad esempio, da alimentazione ed allenamenti. "Chi mi chiede se c'è un solo segreto per restare in forma spesso si aspetta un no come risposta, ma non è vero. L'arma segreta c'è e si chiama costanza", spiega Andrea Bertuletti. Ex atleta di alto livello, dopo il diploma all’ISEF, si è laureato in Scienze Motorie, prima e in Scienze della Nutrizione umana poi. Oggi è un personal trainer molto richiesto. "Qualche 'sgarro' in una serata con gli amici è consentito, ma deve essere l'eccezione", conclude Bertuletti.

Una nuova tendenza è poi proprio unire sport e divertimento, come succede da sempre nei tanti The Beach Luxury Club sparsi per il mondo. Sia in Sicilia, a Santa Flavia, sia a Sharm (dove il brand di Manuel Dallori è nato) si può fare sport, ad esempio giocare a padel, con campi regolamentari e istruttori professionisti nei campi regolamentari di Domina. "Abbiamo chiuso una collaborazione con la Padel artisti", spiega Dallori. "E' una squadra di volti noti del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport, chiamati a raccolta per puro spirito ludico e di solidarietà". Dopo una prima tappa a Santa Flavia, all'inizio di novembre Padel Artisti farà scatenare Sharm.

Tra le spiagge in cui vivere gli ultimi scampoli d'estate ve ne segnaliamo tre, molto diversi tra loro anche per collocazione geografica, eppure tutti eccellenti. Cava Regia in Costiera Sorrentina fa sognare già dal mattino ed è uno dei beach club più chiacchierati dell'estate. Anche Fino Experience, a Cala Sassari (Golfo Aranci), anche grazie alla direzione artistica di Nello Simioli, ha regalato emozioni... Chiudiamo con Papeete Beach di Milano Marittima, epicentro del divertimento "con un certo stile" in Riviera Romagnola che resta aperto fino al 29 settembre.

Prima di passare il testimone al Circus beatclub, punto di riferimento del divertimento in città dall'autunno alla primavera, MOLO resta aperto a far ballare la "Bella Brescia" fino al 21 settembre. La location è un giardino all'aperto, in cui non mancano strategiche coperture oltre che un impianto audio video di nuova generazione. In provincia, in Franciacorta, è appena ripartita la stagione dell'Hotel Costez, a Cazzago. Appena rinnovato, è un grande dj bar in cui l'ingresso è piacevolmente libero, mentre la qualità di ciò che si beve e ciò che si balla è davvero notevole, come tutti gli spazi creati da Paolo e Francesco Battaglia.

Ma come fare a vivere al meglio i ricordi degli eventi trascorsi, oppure organizzare a puntino la propria presenza ad un festival estivo o autunnale? Una buona idea ce l'ha avuta il team di Rubrasonic, realtà bergamasca che da decenni sonorizza migliaia e migliaia di punti vendita, hotel e ristoranti nel mondo. E' Soundtag, una tecnologica che tramite QR Code o NFC porta senza sforzo gli smartphone di chi è presente ad un evento a cliccare su pagine web verticali. Sono sempre aggiornate e possono essere dedicate a programma, palchi e artisti e pure playlist musicali, etc. Così anche i ricordi vivono di più.

Tra gli artisti italiani più giovani in decisa crescita ecco poi Michelle DJ, che è davvero giovanissima. "Ho iniziato a mixare all’età di 11 anni. Avevo iniziato con una 'console giocattolo' molto semplice. Dopo averla usata per un po’ mi sono resa conto che volevo qualcosa di più serio", spiega Michelle, che oggi collabora con il team di Acetone (Nari, Jens Lissat, Sandro Puddu, Max Magnani, Steve Tosi) per crescere con la giusta musica.

Chiudiamo con due YouTuber da sempre a metà tra hip hop, rock, polemiche, videogame e molto altro. Sono Fada e Barlow, gli Arcade Boyz. Si esprimono sempre senza peli sulla lingua, ma spesso lo fanno temi importanti come la depressione o la dipendenza dai social. Lo fanno a modo loro, a volte andando sopra le righe, senza mai però pretendere di avere facili soluzioni. E presto nel loro podcast ospiteranno psicologi, per aiutare teen ager e ventenni un po' in difficoltà. Perché il rientro, a scuola e al lavoro, a settembre 2024, è una cosa seria, ma va preso con grande leggerezza.