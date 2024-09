Samantha De Grenet, terrore per il figlio: "Non entro nel dettaglio, ma veramente tanta paura"

17 settembre 2024 a

Grande paura per Samantha De Grenet: suo figlio Brando, come si vede in una foto pubblicata sui social, è finito in ospedale su una sedia a rotelle. Per fortuna non sarebbe niente di grave, stando alle rassicurazioni della showgirl, che però non ha nascosto di essersi presa un grande spavento. Il giovane, in ogni caso, dovrà stare a riposo per un lungo periodo di tempo, così da riprendersi completamente e rimettersi in piedi.

“Non voglio entrare nel dettaglio, non serve - ha raccontato la De Grenet - ma ho avuto veramente tanta paura per mio figlio… Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore… Ne avrà per un mesetto, ma il peggio è scongiurato e lui sta bene! P.S.: Che coppia eh! Pensate quel poveretto di mio marito! Una con le stampelle e l’ altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni”. Anche per lei, infatti, non è un periodo facile dal punto di vista fisico: si sta riprendendo da una delicata operazione al ginocchio.

Sulla scelta di condividere questo episodio, la showgirl ha detto: "Sono sempre stata una persona sincera, nel bene e nel male, e ho sempre raccontato tutto di me anche se ovviamente nei tempi e nei modi che ritenessi più giusti, perché non sempre e non tutto è facile da condividere. Le parole devono essere scelte con cura, il messaggio finale deve essere, almeno per me, sempre un messaggio positivo o di speranza. Non mi piace mostrare la mia vulnerabilità, l’ansia che ogni tanto mi assale, la paura, le preoccupazioni, la mia me che a volte mostra un sorriso per nascondere le lacrime e che risponde sempre bene a un ciao come stai quando vorrebbe solo gridare! E poi ci sono le persone che amo, che rispetto e che voglio proteggere e che quindi meritano un occhio di riguardo perché più riservate e gelose della propria privacy”.