Ballando con le Stelle, Alan Friedman: "Pagato per perdere 13 kg". Ecco il suo volto oggi

20 settembre 2024 a

a

a

Il noto giornalista, esperto di economia e geopolitca Alan Friedman è uno dei nuovi concorrenti del programma televisivo Ballando con le Stelle che sarà in onda a partire dal 28 settembre su Rai 1, alla conduzione ovviamente Milly Carlucci, in quello che è uno dei format più collaudati e di maggior successo di Viale Mazzini

Friedman è ormai da tempo un volto noto in tv. Il giornalista viene invitato spesso come ospite in diversi programmi televisivi, ma nonostante questo si è detto spiazzato dalla chiamata di Milly Carlucci. "È uno scherzo?". Ma non solo: lo stupore nasce anche dal fatto che "non ho mai ballato in vita mia e mi considero totalmente imbranato".

Friedam, che a soli 22 anni ha collaborato nell'amministrazione di Jimmy Carter alla Casa Bianca, ha spiegato che tra i motivi che lo hanno spinto ad accettare la sfida c'è il fatto che a chiamarlo sia stata proprio la Carlucci, che reputa: "una donna super simpatica, super intelligente", che dirige il programma "come un sergente maggiore".

"Ecco le ospiti della prima puntata di Ballando": Milly Carlucci, clamorosa rivelazione dalla Fialdini

Ma c'è anche un altro aspetto che sembra averlo spinto a prendere tale decisione. "Nella mia vita ho fatto tante cose con il mio cervello, ma non ho mai fatto nulla con il mio corpo". Infine un terzo aspetto, il fatto di essere pagato per perdere chili: "Mi sembrava un ottimo affare", ha spiegato Friedam che ha anche aggiunto di aver iniziato una dieta molto efficace in vista della sua partecipazione: "Ho iniziato una dieta proteica il 29 luglio dopo un’ultima cena a base di porchetta. Non ho mangiato nessun carboidrato, niente pasta, pizza, pane; nessun dolce, zero zuccheri e alcol. Solo carne, pesce, verdura e yogurt. E ho perso 13 chili".

Per gli spettatori "Ballando è un programma pop, ma per i concorrenti non voglio dire che sia un viaggio spirituale, ma è come andare a fare un corso accelerato nei marines: ti mettono a sudare, ti bacchettano, sono tutti durissimi questi maestri". E per la sua maestra, Giada Lini, Friedman potrebbe "restare fino alla fine se mi impegno e gioco il tutto per tutto". Il giornalista ha poi parlato dei giudici che si temono più di altri, come ad esempio Selvaggia Lucarelli: "I miei amici e amiche hanno detto di stare attento a lei".