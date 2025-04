L'aria che tira, Alan Friedman: "Meloni statista". Boldrini demolita

"Che sensazione hai? Qual è la notizia di queste ore?". David Parenzo apre la puntata di L'aria che tira su La7, quella del "day after" l'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, chiedendo ad Alan Friedman un giudizio sul faccia a faccia alla Casa Bianca. Il giornalista americano, critico agguerrito tanto della premier italiana quanto del presidente degli Usa, in collegamento non può non ammettere: "C'è un passo potenzialmente positivo se la missione Meloni ci porta a una visita di Trump a Roma in un tempo ravvicinato e utile, entro questi 90 giorni di incertezza sui dazi".

"Se Ursula Von der Leyen, che non è mai stata nominata durante l'incontro nell'ufficio ovale, accetta di venire a Roma e negoziare con Trump sui dazi sarebbe molto positivo. Io sono scettico non sulla volontà di Meloni, che sicuramente diciamolo, io sono critico della Meloni ma si è comportata in maniera ineccepibile, ha saputo gestire Trump a livello di statista, sono due conservatori di destra che si sono messi d'accordo sul combattere woke, trans, politiche identitarie. Ma quello non importa". "Mah, insomma", protesta sotto voce Laura Boldrini, deputata del Pd in studio riassumendo in due parole tutta la rosicata galattica della sinistra italiana.

