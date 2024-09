Paola Marella, l'ultimo video prima di morire: la frase che sconvolge

22 settembre 2024 a

Addio a Paola Marella, la conduttrice e architetta ci ha lasciato ieri, sabato 21 settembre, dopo una lunga battaglia contro il tumore. Un volto noto, diventato celebre per le trasmissioni Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente, due dei format di punta in onda su Real Time.

Un lutto che colpisce, che fa male, che lascia un vuoto nel panorama televisivo italiano. Un addio difficile da immaginare, anche per il video che la Marella aveva postato su Instagram soltanto cinque giorni fa, il suo ultimo video social. "Abito di cotone, soprabito impermeabile e pashmina che non può mai mancare", premetteva descrivendo il suo outfit.

E ancora: "Tempo ballerino, il sole ancora caldo si alterna all’aria decisamente più frizzante ed è proprio questa la stagione in cui si fa fatica a capire cosa indossare". Insomma, Paola Marella si preparava all'autunno, iniziato proprio oggi, domenica 22 settembre.

"Per me è giunta l’ora di tirar fuori le mie calde e coloratissime pashmine. Mi proteggono la gola, da sempre uno dei miei punti deboli, ma rendono anche unico e più personale ogni look", proseguiva. Quindi una frase che, dopo la sua morte, assume sfumature dolorose e del tutto differenti: "L'impermeabile-spolverino mi fa già pensare all’autunno che sta arrivando, e a come il tempo sembra volare via sempre troppo velocemente. Ma ora assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d’estate... e buona giornata a tutti!", concludeva Paola Marella nel testo a corredo del video. Riflessioni, quelle sulla fugacità del tempo, che nel momento del lutto commuovono e fanno riflettere.