Chiara Ferragni, la pesante rivelazione di Milly Carlucci: "Non se la sente"

"Avevo in mente un ruolo per Chiara Ferragni ma non se la sente": Milly Carlucci lo ha detto a proposito del suo programma, Ballando con le Stelle, in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, in uscita venerdì 27 settembre. La conduttrice del talent, che ripartirà su Rai 1 sabato 28 settembre, conferma così i rumors che da tempo giravano su una trattativa tra il format e l'imprenditrice digitale in merito a una sua possibile partecipazione come concorrente. La Ferragni, dopo il pandoro gate e la separazione da Fedez, non ha vissuto un periodo facile di recente. E adesso sta provando a riemergere ma non senza fatica.

Ballando è ormai giunto alla sua diciannovesima edizione tra nuovi ballerini e tanti concorrenti pronti a scendere in pista. Tra le anticipazioni dell'intervista svelate dal settimanale sui suoi profili social, c'è anche la rivelazione della Carlucci su uno dei suoi sogni riguardo al programma che conduce da tanti anni. "Renzo Arbore - ha detto - non l'ho ancora convinto a diventare ballerino per una notte. Il mio sogno? Portare Michelle Obama!". Intanto, domani, giovedì 26 settembre, la presentatrice sarà ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti, la trasmissione in onda su Rai 1 subito dopo il Tg, alle 20.30. Insieme a lei ci saranno due dei cinque giudici del talent, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.