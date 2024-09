Massimo Giannini, sfogo durissimo su Schlein: "Errore grave sulla Rai, di chi si è fidata"

26 settembre 2024 a

Massimo Giannini a Otto e Mezzo commenta le mosse di Elly Schlein sulle nomine Rai. Come è noto oggi è andato in scena lo schianto del campo largo. La segretaria del Pd e i dem non hanno votato insieme a M5s e Avs per le poltrone nel Cda Rai. Una spaccatura pesantissima che di fatto ha scatenato il caos nel centrosinistra.

Massimo Giannini però non fa finta di nulla e mette la Schlein davanti alle responsabilità e lo fa rispondendo all'ex presidente della Rai, Roberto Zaccaria che di fatto ha appoggiato la scelta della segretaria del Pd: "Quello che ha fatto sarà pure coerente ma ha commesso un errore gravissimo. Si è fidata ancora una volta di Giuseppe Conte. Il leader dei Cinque Stelle ha posizioni contrarie a quelle del governo su tantissimi temi e si oppone alla maggioranza su questioni politiche rilevanti.

Ma sulla Rai Giuseppi casca sempre, ha un debole e si infila ed ecco che anche questa volta la Schlein ha fatto male a fidarsi perché Giuseppi non ha rispettato i patti". Insomma, secondo l'editorialista di Repubblica Schlein ha commesso un errore di ingenuità regalando anche questa volta una prateria all'ex premier. Un vero e proprio pasticcio politico che il Pd potrebbe pagare a caro prezzo...