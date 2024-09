Sondaggio YouTrend, Meloni domina nella classifica della fiducia. Poi c'è Tajani

26 settembre 2024 a

È sempre tempo di sondaggi. Le ultime rilevaizoni vengono proposte a Omnibus, su La7. Si tratta delle schede preparate da YouTrend e spiegate nel dettaglio da Lorenzo Pregliasco. Sotto i riflettori ecco la fiducia nel governo e nei leader politici.

"Il quadro che emerge da mesi è di sostanziale stabilità sull'opinione che gli italiani formano sul governo - premette Pregliasco -. Non è più una piena luna di miele, come è fisiologico. Ma il trend dell'ultimo anno indica una tendenza piuttosto stabile, non ci sono stati scossoni per il governo e per la presidente del Consiglio Meloni". Insomma, cifre assai confortanti per l'esecutivo.

In una scheda si propongono le risposte del campione circa la fiducia nel governo Meloni: la fiducia è al 39,5%, il 53% dice di non averne e il 7,5% non si esprime. Quasi il 40% di fiducia: un dato, dopo due anni a Palazzo Chigi, tutt'altro che trascurabile.

Ma altre cifre dall'elevato peso specifico riguardano la fiducia nei leader. Prima, e per distacco, c'è proprio Giorgia Meloni, con il 43,2%, una cifra altissima. Segue Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, al 36,7%: cifre molto robuste. E Tajani stacca di moltissimo Elly Schlein, terza con il 30,9 per cento.

Dunque Giuseppe Conte al 30% e Matteo Salvini al 26%: nelle prima cinque posizioni, dunque, i tre leader dei partiti di maggioranza. La classifica prosegue con Emma Bonino, al 20,5%, quindi Carlo Calenda al 20%, poi Angelo Bonelli al 16,6%, Nicola Fratoianni al 16,5% e Matteo Renzi al 14,3 per cento. Non si può fare a meno di notare come i due leader di Avs, Bonelli e Fratoianni, godano di un consenso scarsissimo, frutto degli estremismi verbali e, chissà, anche della scelta di portare Ilaria Salis all'Europarlamento.