Affari Tuoi, Pasquale dice "accetto"? Un attimo dopo la moglie annuncia il disastro

Ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda ieri domenica 29 settembre il protagonista assoluto è Pasquale che ha portato a casa la bellezza di 45.000 euro. La sua partita tecnicamente è stata perfetta. Prudenza all'inizio, pacchi blu fatti fuori come birilli e qualche offerta prematura del dottore rifiutata. Quando in gioco erano rimasti il pacco da 300.000, quello da 75.000 e quello da 5.000 ha deciso di accettare l'offerta del dottore da 45.000 euro.

Una mossa giusta perché poco dopo sono stati fatti fuori i 300.000 e quella offerta non sarebbe più tornata. Certo, c'è un po' di amarezza per Pasquale perché di fatto nel suo pacco, il numero 16 c'erano 75.000 euro.

E Pasquale si è presentato a De Martino come un uomo irruento e con colpi di testa che spesso ha pagato a caro prezzo. E così all'improvviso, mentre parlava di come aveva conosciuto la moglie (al suo fianco in studio) ha affermato: "Accetto". Una parola quasi passata in silenzio. Ma non alle orecchie della moglie che si è subito sfogata con un "nooooo!" temendo che il marito avesse fatto la frittata. Per fortuna i 45.000 hanno rappresentato un premio adeguato per la partita giocata da Pasquale. Tutto è bene ciò che finisce bene, verrebbe da dire...