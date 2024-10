Renato Zero contro le ultra-femministe: "La donna presa come se fosse una macchina"

03 ottobre 2024 a

No, non è una novità: Renato Zero da sempre è schierato a favore della vita, insomma ha sempre espresso le sue perplessità sull'aborto. E ora, ecco che il celebre cantante si schiera in modo nettissimo contro l'utero in affitto.

L'occasione arriva nell'ultima puntata del podcast Passa dal BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli, che lo ha intervistato. Si parlava dell'importanza di essere genitori e Renato Zero ha espresso tutta la sua contrarietà alla maternità surrogata.

"Quando persone non possono avere figli per diverse ragioni e, con tanti bimbi che non hanno nessuno e che sono abbandonati nel mondo... Adottare è molto meglio che affittare un utero", ha premesso l'artista. E ancora, ha aggiunto che nel caso dell'utero in affitto la donna viene "presa come se fosse una macchina".

E ancora, contro la maternità surrogata: "Detesto questa posizione di queste donne nei confronti di un servilismo, affinché la gente sia felice rendono definitivamente infelice una persona che un figlio l'avrebbe voluto per sé", ha picchiato durissimo. In definitiva, secondo il cantante romano, la priorità dovrebbe essere quella di rendere più semplici le adozioni, intervenendo contro gli eccessi burocatici.