Carlo Conti, l'annuncio al Tg1: "Cattelan condurrà Sanremo giovani e Dopofestival"

Sarà Alessandro Cattelan a condurre le cinque puntate di Sanremo Giovani, in programma dal 12 novembre, da cui usciranno i giovani emergenti che saliranno poi a febbraio sul palco dell'Ariston. Lo ha annunciato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, in collegamento al Tg1.

"Ci sarà un talent per giovani su Rai2 e sarà condotto da Alessandro Cattelan", ha rivelato aggiungendo che lo stesso Cattelan condurrà il Dopofestival. "L'ho reintrodotto e sarà proprio Cattelan a condurlo, sarà un altro bell'impegno", ha aggiunto il conduttore toscano.

"Quest’anno il viaggio verso Sanremo 2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent che inizierà in tv a novembre con Sanremo Giovani, per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston - si legge in una nota della Rai - Alessandro Cattelan accompagnerà i giovani artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di 'Sanremo Giovani - Sarà Sanremo' del 18 dicembre, su Rai 1.

"Sono molto felice, mi ero preso una pausa dai talent e avevo voglia di tornare a maneggiare un po' la musica. Mi sembra un ottimo modo per tornare in un ambiente che conosco con dei ragazzi giovani che avranno l'opportunità di calcare il palco di Sanremo". Lo ha detto Alessandro Cattelan, in collegamento con il Tg1, dopo l'annuncio di Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, che ha rivelato che sarà l'ex conduttore di X Factor a condurre Sanremo Giovani e il Dopofestival. "Carlo mi ha proposto un progetto interessante e ampio, sono felice - ha aggiunto Cattelan, collegato da Milano proprio in via Carlo Conti - Raccoglierò un po' di follia e cercherò di restituirla anche a voi. Faremo tutta la notte insieme a commentare quello che è successo". SPE NG01 azn 082050 OTT 24