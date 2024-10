Louise Glover, la riconoscete? Chi è la supervip finita in disgrazia

10 ottobre 2024 a

Louise Glover, ex modella di Playboy, è finita in disgrazia: oggi, come lei stessa ha raccontato, dorme in una tenda avvolta in un sacco a pelo e distesa su un materasso gonfiabile. Nonostante questo, continua a mantenere un atteggiamento positivo e si è reinventata dog-sitter. Nel frattempo, su Gofundme è stata attivata anche una raccolta fondi - da parte di un cugino - per permetterle di ricominciare. "Non ho neanche una famiglia su cui poter contare", ha detto la 41enne cresciuta in famiglie affidatarie.

"Sto cercando di restare ottimista e di sfruttare al meglio la mia situazione, ma è difficile - ha detto al The Sun -. Devo uscire presto da questo pasticcio. Le cose devono cambiare prima che arrivi l'inverno". Louise ha cominciato la sua carriera di modella quando aveva 20 anni. Negli Stati Uniti ha posato per Playboy ed è stata la prima ragazza di origine britannica ad essere incoronata "Modella dell'anno" nel 2006. I problemi sono cominciati nel 2010 a causa di una setticemia provocata da un intervento di protesi mammaria che le ha poi causato un arresto cardiaco. Dopo cinque settimane in ospedale, ha deciso di cambiare vita e di intraprendere una carriera come personal trainer.

"Ho iniziato ad allenarmi e sono passata al fitness e al lifestyle modeling - ha continuato -. Avevo accordi con la maggior parte dei marchi più importanti. Nike mi ha sponsorizzata e ho sentito che stavo tornando in auge". Poi, però, le cose sono andate male: "È dura ora che sono più grande, il lavoro da modella non c'è". Prima di passare alla tenda, la Glover viveva in un appartamento con altri coinquilini pagando circa 720 euro al mese per l'affitto. Quando poi il mensile è schizzato a poco meno di mille euro, la donna si è vista costretta a lasciare la casa.