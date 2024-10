One direction, "Liam Payne non sarà l'ultimo a morire": l'allarme di Benji

19 ottobre 2024 a

a

a

Liam Payne potrebbe essere solo la prima di una lunga serie di vittime del mondo della musica e, più in generale, dello star system. A dirlo è il cantante Benjamin Mascolo, ex membro del duo Benji e Fede. L'artista ha affidato a Instagram una profonda riflessione sulla drammatica scomparsa dell'ex membro degli One Direction.

"Liam non è il primo e purtroppo non sarà l'ultimo, ho paura che ne vedremo altri nei prossimi anni anche qui in Italia - ha spiegato Benji in una Instagram stories -. Siamo in tantissimi che lottiamo contro le malattie mentali ed è giusto - ha poi aggiunto - che se ne parli e che si cerchi di lavorare insieme per raggiungere una maggior sensibilità e attenzione sull'argomento".

"Pochi giorni prima della sua morte": il dettaglio che spiega la tragica fine di Liam Payne?

E ancora: "Ho visto e vedo ancora tanti colleghi musicisti e artisti che sono in bilico, tra depressione e istinti suicidi, rischio di overdose o di morte accidentale, ne conosco tanti e io sono stato uno di loro per diverso tempo. Nessuno ci insegna a gestire il successo, e il successo non è altro che un amplificatore di tutto ciò che è bello e brutto nella tua vita. È come pompare steroidi in corpo finché a un certo punto esplodi".