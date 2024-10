Amadeus e Giovanna Civitillo, la nuova casa a Milano: cosa spunta sopra il loro letto

24 ottobre 2024 a

Una nuova vita, per Amadeus, che ha intrapreso un nuovo capitolo della sua parabola professionale dopo l'addio alla Rai, firmando con Warner Bros per il Nove, dove conduce il format Chissà chi è. Gli ascolti, però, ad oggi sono punitivi. Ma si diceva: una nuova vita, a Milano, nell'esclusivo quartiere CityLife, dove si è trasferito insieme alla sua intera famiglia. Sui social, lui e la moglie, Giovanna Civitillo, hanno mostrato la loro casa, spaziosa ed accogliente.

La famiglia, composta da Amadeus, Giovanna Civitillo e il loro figlio Josè Sebastiani, si è stabilita in una delle aree più prestigiose della città, già nota per aver ospitato anche Chiara Ferragni e Fedez. Il loro appartamento si trova in uno dei moderni grattacieli della zona di Corso Sempione, costruiti in occasione dell'Expo 2010. La casa vanta ampi spazi, tra i quali spicca una grande terrazza che si affaccia sullo skyline di Milano e offre una vista panoramica, inclusa una parte della torre Rai. Dalle immagini condivise da Giovanna Civitillo sui social, si può notare che il terrazzo ha un elegante pavimento in parquet ed è arricchito da piante verdi e due comode poltrone da esterni, ideali per rilassarsi al sole.

Le foto pubblicate su Instagram rivelano altri dettagli dell'interno dell'appartamento: il salotto, dominato da un grande divano bianco, è un ambiente luminoso con pavimenti in legno e una grande televisione a parete. L'intero appartamento è decorato con toni neutri, come il bianco e il crema, impreziositi da elementi di design, inclusi alcuni pezzi della linea Fronasetti. In cucina, invece, il colore ciclamino è il protagonista, coordinato perfettamente con le tende che aggiungono un tocco di vivacità all'ambiente.

Attraverso una scala a chiocciola si accede al piano superiore, dove si trova la zona notte. La camera da letto di Amadeus e Giovanna Civitillo mantiene una palette di colori più tenui, mentre i corridoi sono decorati con fotografie di famiglia. Infine, un dettaglio dall'elevato peso specifico: sopra il letto matrimoniale di Ama e Giovanna, ecco una gigantografia che ritrae la coppia, un'immagine che sta a simboleggiare il profondo amore che li unisce.