Elodie sul Calendario Pirelli: sirenetta (nuda) sugli scogli, ecco la foto incendiaria

13 novembre 2024 a

C'è anche Elodie nella nuova edizione del calendario Pirelli, la numero 51. Si chiama "Refresh and Reveal" ed è stata presentata a Londra con uno speciale evento al Museo di Storia Naturale di South Kensington. A firmarla il giovane fotografo Ethan James Green. Il nuovo progetto è un trionfo di corpi senza veli. "Sono voluto tornare alle origini del calendario, aggiornandolo, riprendendo il concetto di nudità, inteso come modo per cogliere la reale essenza di qualcuno", ha spiegato Green.

L'artista di Michigan ha realizzato 24 scatti, due per ogni soggetto, uno a colori e l’altro in bianco e nero. Tra i vip fotografati ci sono la modella transgender Connie Fleming, l'attrice e modella Hunter Schafer, la conduttrice televisiva e attrice Padma Lakshmi, l'attrice britannica Jodie Turner-Smith, gli attori Vincent Cassel e John Boyega, l'attrice britannica e star di Bridgerton Simone Ashley, l'attrice sudcoreana star di Squid Game Hoyeon, la modella americana Jenny Shimizu, e l'artista guatemalteco-americana Martine Gutierrez. "Quello che mi interessava di più era rappresentare la bellezza, aggiornandola. Il mondo, infatti, è cambiato rispetto all'ultima volta che Pirelli ha realizzato un calendario sexy".

Su Elodie, invece, ha detto: "Non la conoscevo, però devo dire che mi ha subito colpito per la sua freschezza. Appena è arrivata sul set mi sono reso conto che era perfetta per esprimere libertà e naturalezza davanti all’obiettivo". Nei suoi scatti, la cantante ed ex allieva di Amici appare nuda con i capelli sciolti che le ricadono sulle spalle e sul seno mentre è appoggiata a uno scoglio. "Il calendario nasce come progetto esclusivo del brand - ha spiegato Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli - è un appuntamento a cui teniamo molto ed è parte di un’idea più grande, convinti che industria e cultura siano due pilastri della società".