Iva Zanicchi, "ci hanno messo al muro, cosa ricordo": a Verissimo il peggiore dei traumi

Tra gli ospiti di Verissimo della puntata di domenica 17 novembre c'è anche lei: Iva Zanicchi. La cantante nello studio di Canale 5 ha ripercorso alcuni momenti importanti e difficili della sua vita, come la morte del marito Fausto Pinna: "Quella notte - ha confessato a Silvia Toffanin - mi sono addormentata, non me lo perdono. Ora sta andando bene. Sento la sua voce, prendo degli spaventi enormi la notte".

Poi la Zanicchi torna alla sua infanzia: "Nel mio paese i tedeschi ci hanno messo al muro. Ricordo le urla delle SS, spaventose, mi sono rimaste impresse. Mia mamma aveva 4 figli e allattava mio fratello, eravamo seduti su questo tronco di albero di castagno, e mia madre lo faceva tremare, io mi chiedevo: 'perché è così agitata la mamma?'".

Poi però il peggio è passato, perché il caso ha voluto che non succedesse niente. Il motivo? Un giovane ufficiale austriaco ci avrebbe salvato la vita. Lui infatti - è il racconto della cantante - si è messo davanti a mia mamma e ha fatto un gesto che ci ha salvato". La paura però è stata tanta e difficilmente riuscirà mai a superarla.