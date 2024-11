Casa a Prima Vista, l'abitazione da sogno di Nadia Mayer: cucina a vista e giardino da urlo

26 novembre 2024 a

Nadia Mayer è una delle star di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. Lei, insieme agli altri agenti immobiliare, ha contribuito al successo del programma e alla notorietà dei suoi protagonisti. Tutti i telespettatori, quando si sintonizzano con lo show, sognano di poter acquistare un giorno la casa perfetta, quella che faccia proprio al caso loro. Ma come sono le dimore di Torre, Blasco e tutti gli altri? E, soprattutto, rispecchiando la loro personalità e i loro gusti?

Originaria del Trentino, Nadia ha 60 anni e un passato da modella. Ma è stato a Roma che la sua carriera nel mondo dell'immobiliare è schizzata alle stelle. Tanto da sfoggiare le sue doti di venditrice in televisione. Mayer è madre di cinque figli: Marialuce, Mariachiara, Anastasia, Andrea e Luca, che considera i suoi "tesori più grandi". Molto seguita sui social, condivide scorci della sua vita familiare mantenendo però riservatezza sulla sua situazione sentimentale. Ama moltissimo gli animali e spesso sui social si è fatta promotrice di iniziative di adozione per cani e gatti abbandonati.

La casa di Nadia è esattamente come lei: attenta ai dettagli e alla funzionalità. L’abitazione si trova a Roma, dove ha costruito il suo nido familiare, un luogo che rispecchia perfettamente la sua personalità elegante e accogliente. Dai dettagli visibili sui suoi social, emerge uno stile sobrio e raffinato. Alcuni particolari catturano subito l’attenzione come le decorazioni dorate: cornici, lampadari e arredi come poltroncine impreziosiscono gli ambienti, creando un’atmosfera calda e sofisticata.

In soggiorno troviamo un tavolino circolare con piano in vetro e alcuni divanetti in stile francese. Oltre a un grande lampadario che riprende le finiture dorate degli arredi. Nella zona living, invece, c'è un grazioso caminetto adornato con un orologio antico. La cucina è attrezzata con utensili a vista e un’apertura sul balcone che garantisce luminosità naturale. Infine il giardino, dove l'agente immobiliare si rilassa praticando anche lo yoga.