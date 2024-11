Striscia la Notizia inchioda Geolier, come lo hanno beccato: "Mai più questa cac***"

29 novembre 2024 a

Geolier alla guida della sua auto ma senza cintura e col telefono in mano: a beccarlo è stato Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5. Uno degli inviati del programma, Max Laudadio, lo ha raggiunto a un firmacopie del suo libro e gli ha mostrato il video incriminato. "Chi è questo?", gli ha chiesto. E il rapper napoletano ha risposto: "Sono io". "Bella la macchina, ma cosa stai facendo? Dimmi tu", lo ha incalzato Laudadio. "Lo stupido", ha replicato il cantante.

"Stai guidando, ti stai filmando e non hai la cintura, due robe in un colpo solo", gli ha fatto notare l'inviato di Striscia. "E ora che lo vede mia mamma...", ha detto Geolier. "Guarda Striscia la mamma?", gli ha chiesto Laudadio. E Geolier ha risposto in maniera affermativa: "Sì, ciao mamma, scusa". Il cantante, poi, è stato invitato a fare un appello, raccomandando a tutti, soprattutto ai suoi giovani fan, di tenere sempre un comportamento corretto alla guida. "È stata più che altro distrazione, mi raccomando indossate la cintura e guidate senza il telefono in mano. Non farò mai più questa ca**ata. Ciao mamma", ha chiosato il rapper.

Striscia la Notizia "becca" Geolier alla guida senza cintura e col telefono in mano, guarda qui il servizio