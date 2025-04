Striscia la Notizia, bomba su Affari Tuoi: "Mi dissero che il 17...", testimonianza-choc

Striscia la Notizia continua la sua inchiesta su Affari Tuoi. E per la puntata di questa sera, giovedì 10 aprile, ha pronto un colpo clamoroso. Al centro del servizio, la testimonianza di una ex concorrente del programma in onda su Rai 1, Marisa dalla Liguria. Nel 2015 la donna dichiarò di aver svelato il proprio numero fortunato durante i provini condotti all'epoca da Flavio Insinna.

"Ho detto il numero che mi perseguitava: mio figlio è nato il 17, mi sono sposata a 17 anni, in fabbrica avevo il 117. Il mio numero era il 17", ha raccontato l'ex concorrente. Marisa ha partecipato ad Affari Tuoi proprio il 17 ottobre e le è stato assegnato il pacco numero 1. Ma al primo cambio ha scelto il numero 17. Secondo il tg satirico non si è trattato di una coincidenza: "Forse no, se si considera che nel pacco scelto erano presenti 20.000 euro, e che la concorrente accettò un’offerta di 27.000 euro: una cifra in linea con il budget previsto".

Secondo il Gabibbo c'è una strategia precisa: portare avanti i pacchi più ricchi per mantenere alle stelle l'attenzione del pubblico. Il tutto, però, senza sforare il tetto massimo di vincite. Un metodo che, secondo Striscia, creerebbe due tipi di concorrenti: quelli destinati a vincere e quelli che incassano somme più contenute. Il motivo? Ovviamente, quadrare i conti.