Striscia la Notizia, Gerry Scotti cade dalle scale: Hunziker di sasso

"Sai che stai da dio", ha detto Hunziker, riferendosi ai capelli disordinati del collega dopo l'incidente. Incidente che sarebbe stato organizzato ad hoc. Nonostante questo il filmato è diventato subito virale sui social. Per la coppia si tratta della loro decima stagione consecutiva. "Il mio desiderio di tornare dietro al bancone con il mio compagno ormai di vita rimane immutato e sono carica di energia rinnovata per questa mia 21esima edizione", ha detto la showgirl nel comunicato diffuso alla vigilia della puntata.

Ritorno col botto per Michelle Hunziker e Gerry Scotti , nel vero senso della parola. I due conduttori sono tornati dietro il bancone di Striscia la Notizia, con tanto di gag. Protagonista proprio Gerry. Nella puntata di lunedì 24 marzo. Hunziker ha annunciato l'ingresso del collega: "È sempre un'emozione tornare, ma c'è qualcosa che manca, il mio socio. Dov'è?". "Come dov'è il mio socio, eccomi qua, biondina", ha risposto, ironico, il conduttore. Dalla cima delle scale, Scotti ha annunciato di voler fare un'entrata trionfale: "Stare attento al ginocchio? Non dire certe cose che poi porta sfiga, voglio fare un ingresso alla grande". Da qui la "caduta" dalle scale.

E il pensiero di Scotti non è tanto diverso: "In questo clima di complottenza l’unica certezza che ci rimane è sedersi dietro il bancone di Striscia. Farlo in compagnia di Michelle aggiunge quel sano piacere di connivenza, ormai trentennale. Certo non provoca inappetenza".