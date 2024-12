Affari tuoi, "proprio degli imbecilli": Chiara e il fidanzato, volano parole grosse a partita finita

07 dicembre 2024 a

"Si è appena conclusa la miglior partita che io abbia mai visto, ragazzi siete stati folli ho amato tutto ciò". Chiara e il fidanzato Andrea vincono 100mila euro ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Un trionfo, accolto dal conduttore con baci e abbracci ai concorrenti, provenienti da Pescara. Ma c'è un piccolo particolare: Chiara è riuscita arrivare con due pacchi rossi alla fine, e che pacchi: da un lato i 100mila euro, dall'altro i 200mila. Motivo per cui la coppia si è concessa il lusso addirittura di rifiutare un'offerta di 150mila euro dal Dottore. Roba mai vista. Da qui la reazione a due facce dei telespettatori da casa.

"Ho amato questa partita nient'altro da dire", scrive un utente su X. Ma la stragrande maggioranza è assai critica. "Certo che alla fine sono stati proprio degli imbecilli. 150000€ si accettano", "In questo caso i 150k erano da accettare senza pensarci su troppo. Sono sempre soldi vinti partendo da 0. Quindi hanno vinto ma hanno giocato male il colpo importante", "Questa è l'unica volta in cui mi sarebbe scocciato tanto accontentarmi. Accontentarmi mi sarebbe scocciato tantissimo. Ma avrei accettato comunque", "Fate la divisione dei beni e al fidanzato che voleva accettare alla prima offerta non dargli nemmeno 1€", "Hanno perso 50k", "La famosa ingordigia...", "Dovevano accettare 150 k", "Il Dottore non si leccherà le ferite, Si leccherà i BAFFI...", "Chi troppo vuole...", "Che furbi hanno buttato via 50k", "Raga ma ci sono rimasti male ma veramente?", "È vero che chi non risica non rosica ma a na certa fatti venire in mente che CHI TROPPO VUOLE "NULLA" STRINGE".

In ogni caso, c'è chi ha tenuto il conto delle vincite stagionali, gestione De Martino, "1 volta 300.000 € (26 settembre). 1 volta 200.000 € (17 ottobre). 6 volte 100.000 € (2 settembre - 16 settembre - 27 settembre - 3 ottobre - 4 novembre - 6 dicembre)". Una pioggia di euro.