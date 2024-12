Domenica In, i Ricchi e Poveri entrano in studio e si scatena l'inferno: "Ridicoli", volano insulti

08 dicembre 2024 a

A Domenica In Mara Venier, in questa puntata dell'8 dicembre, in uno studio tutto decorato per il Natale, ha come ospiti i Ricchi e Poveri. Il gruppo dopo aver scherzato un po' con la conduttrice ha cantato esibendosi in un pezzo che ha colpito e non poco i telespettatori dividendo il pubblico (come sempre) che segue il programma anche su X commentandolo minuto per minuto. Ed ecco che arriva subito chi conosce solo il linguaggio degli insulti: "I ricchi e poveri non si rendono conto che sono ridicoli. Sembrano i Teletubbies", scrive un utente. E un altro subito aggiunge: "I ricchi e poveri hanno fatto una canzone per lo zecchino d'oro? Perfetta per bimbi e il natale".

Ma c'è anche chi va davvero oltre: "Anziché spendere soldi per questa roba inguardabile e patetica, ospiti e conduttrice da vomito, potrebbero spendere i soldi pubblici per il GP Formula 1....ma devono fare guadagnare sta bionda". E allora ecco ched i fan arrivano in soccorso dei Ricchi e Poveri: "Vi ricordate quando i soliti giornalisti noti al primo ascolto scrissero che la canzone sanremese dei Ricchi e Poveri faceva cacare e sapeva di vecchio? Loro sempre lungimiranti... e ancora non la cambiano quella sala stampa di incapaci venduti". E ancora: "Angela dei ricchi e poveri sarai per sempre l'icona di sanremo 2024". Infine c'è chi aggiunge: "Se non posso invecchiare come i Ricchi e Poveri, meglio non invecchiare ".