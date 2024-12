Vieri e Canalis, "sputo e testata in pubblico": a Striscia nuovi sconcertanti dettagli

10 dicembre 2024 a

No, non è finita bene tra Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis. L'ex coppia simbolo del gossip rosa anni Duemila, il calciatore e la velina, erano uniti da un "rapporto tossico", come ha spiegato la Canalis qualche giorno fa, ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2.

Era stato primo l'ex centravanti dell'Inter, che ha fatto coppia fissa con l'allora velina mora di Striscia la notizia tra 2000 e 2004, a raccontare come tra loro non fosse tutto rose e fiori, anzi. A suo dire la Canalis lo avrebbe anche picchiato. "Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo - ha spiegato lei dalla Canalis -. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano".

"Con Bobo Vieri una relazione tossica, ho toccato il fondo": Elisabetta Canalis, confessioni drammatiche a Belve | Video

Per questo Valerio Staffelli ha raggiunto Vieri per consegnargli il suo 12esimo tapiro d'oro in carriera. E Bobo ha detto nuovamente la sua: "È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che ancora non faceva kick boxing…".

"Anche la storia della scritta 'figlio di…' sulla macchina è vera - conferma ancora l'ex calciatore, oggi 51enne -. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla".