Gilberto a L'Eredità, insulti dopo la Ghigliottina: "Ma vai a cag***re, ritirati"

Sorpresa a L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Al "Triello" il giovane debuttante Gilberto fa fuori Morena e approda insieme al super-campione Christian ai "100 secondi". E proprio il ragazzo appena 18enne, cappelli lunghi e occhiali, la spunta approdando alla Ghigliottina con un bel bottino, 100mila euro.

"Ho imparato a leggere nel 2010, a 4 anni, con l'Eredità a 'la scossa'. All'epoca conduceva Carlo Conti", ricorda Gilberto. La partita però è durissima, perché a forza di dimezzamenti si scende fino a 6.250 euro. Cinque le parole da unire con la chiave: "Fine", "Pelle", "Pellicola", "Forma" e "Piantare". La risposta corretta è "Grana", Gilberto non indovina (aveva optato per "Albero") e su X, l'ex Twitter, a puntata finita i telespettatori si sbizzarriscono nei commenti.

"E meno male che fai il linguistico fratè". "Fa fatica a grana fine, e allora se fai fatica a capirlo ritirati", "Neanche la grana della pellicola sa spiegare", "No, non è stato intelligente. Colto, ma non intelligente. Per stasera intendo eh, non in senso assoluto", "Ma vai a c@g@re Gilberto... vai bene per gli stolti...", "Meno male che sono solo 5 le parole, sennò doveva dare dei soldi lui" sono alcuni dei giudizi decisamente duri per il neo-campione.

Qualcuno se la prende con gli autori ("Grana ci sta ma non mi convince con piantare nel senso che si usa il plurale pianta grane e forma: una forma di Grana (che è un nome commerciale)" e altri si lanciano in confronti con l'altro super-campione.

"Anche Gilberto mi sembra simpatico, rispetto a Christian che ha una dignità pari a zero", "Se dovessi scegliere un campione che rimane a lungo Io comunque mi terrei Christian", "Hanno trovato un nuovo personaggio. Vedremo come se la cava nelle sfide a due", "Gilberto non dura, per Christian ci vuole una donna o l'intervento del ministro della sanità che lo rimandi a LAVORA'".