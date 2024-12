Concertone di Capodanno, Roberto Gualtieri a caccia disperata di cantanti: con chi ci "prova"

20 dicembre 2024 a

Dopo il disastro mediatico e politico, Roberto Gualtieri cerca con disperazione di correre ai ripari. Tony Effe non si esibirà al concertone di Capodanno, previsto per la sera del 31 dicembre al Circo Massimo. Ma non è il solo. La censura al trapper ha scatenato lo sdegno anche di Mahmood e Mara Sattei, gli altri due ospiti d'eccezione dell'evento. I due artisti hanno deciso di boicottare il Campidoglio per solidarizzare con l'ex membro della Dark Polo Gang.

Ma non è così semplice sostituire i tre artisti. Non tanto perché in Italia non esistano nomi di altrettanta caratura musicale. Più che altro perché nessuno osa sostituirsi a Tony Effe, Mara Sattei e Mahmood. Soprattutto dopo tutto il polverone mediatico che la vicenda ha suscitato nell'opinione pubblica. L'unico cantante che si è proposto per il Concertone è Giuseppe Povia. Ma la sua sembra più una provocazione.

Così Gualtieri e il Pd stanno cercando di pescare un nome a sorpresa dal panorama internazionale. Forse, l'unica soluzione percorribile. Ma al concertone mancano poco meno di due settimane. Intanto dal centrodestra arrivano alcuni commenti al veleno per l'amministrazione Gualtieri. "La vicenda sta diventando grottesca", ha dichiarato Forza Italia. "All'assessore Onorato resta solo chiedere a Gualtieri di imbracciare la chitarra", ha chiosato FdI.