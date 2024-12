Valentina Nappi stronca Malena: "Santa o put***a? Cosa sapevo su di lei"

26 dicembre 2024 a

a

a

L'addio al cinema a luci rosse di Malena scatena la faida con un'altra grande protagonista italiana dei film a luci rosse, Valentina Nappi. Il re dell'hard Rocco Siffredi aveva commentato la notizia non considerandola un fulmine a ciel sereno e rivelando il dramma della collega: Malena avrebbe smesso di considerarsi un'attrice da un paio d'anni, stravolta dalla morte di un cugino a cui era particolarmente legata.

"Secondo lui io starei male. In realtà ho solo fatto una scelta e tra la vita da pornostar e la famiglia ho scelto mia madre - ha spiegato invece la diretta interessata parlando delle condizioni di salute della mamma -. Soltanto la fede mi sta aiutando a superare questo difficilissimo momento di paura. Siamo in attesa di una risposta. Prego tutto il giorno, tutti i giorni, affinché possano dirci che è benigno".

Al Giornale, la 41enne Filomena Mastromarino (questo il suo vero nome) aveva poi rivelato: "Ho avuto sul set fino a 150 uomini, ho fatto l’amore anche dieci ore al giorno ma da quando mia madre si è ammalata di tumore ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore". Una frase, questa, che ha letteralmente mandato ai matti la Nappi.

Valentina Nappi si piega, "siete in grado?": l'ultima pagliacciata, cosa tira fuori da sotto la gonna | Video

La 34enne di Scafati, intervistata da Giulia Sorrentino per Mowmag, contesta: "La motivazione a me non sembra sensata, si torna alla solita dicotomia tra santa e put***na. C’è chi ancora crede si tratti di un aut-aut, ma non è così. Se lei non vuole continuare è, dal punto di vista del diritto formale, ovviamente liberissima di farlo. Il punto è che dove non c'è consapevolezza non c'è libertà sostanziale. E se non si esce da certe trappole dicotomiche, si soffre necessariamente. Un uomo che si ritira non ha bisogno di dire che ha trovato Dio, che voleva farsi prete. Non ha bisogno di 'de-put***zarsi'. Io non so cosa pensare perché con lei ho parlato solo una volta, non la conosco benissimo. Però è da un po' che girava la voce che si sarebbe ritirata, quindi non era inaspettato".

Quindi conferma la versione di Rocco: "Noi del settore ce l'aspettavamo. Questa reazione fa pensare che lei stia soffrendo e questa cosa mi dispiace. Ma dopo che ha fatto por***o, che si è divertita, perché pentirsi? Comunque, non siamo più negli anni Novanta, anche se i commenti di m***da li ricevo, però questo vale per tutti quelli che lavorano nell'intrattenimento, non solo per noi. Ma poi soprattutto lei, che è stata anche spesso in televisione, penso sia un personaggio amato. A volte - conclude la Nappi - le persone si dimenticano che la vita reale non è internet: sono convinta che nessuno per strada le abbia urlato tr***a, put***a. La maggior parte di quelli che scrivono certe cose sui social del mio lavoro non hanno mai il coraggio di dirle né di fartele pesare".