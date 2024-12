Massimo Boldi, un racconto atroce: "Corna, come ho sorpreso la mia ex"

27 dicembre 2024 a

Tanti gli amori di Massimo Boldi, ma nessuno è mai stato come quello provato per Maria Teresa. La donna, come lui stesso ha ammesso, è stato il suo più grande amore. "Mi ha dato tre figlie, le grandi gioie della mia vita". Poi la tragica scomparsa nel 2004. Da quel giorno - confessa al Corriere della Sera - "non ho amato più nessuna come lei".

E questo nonostante le donne bellissime con cui ha recitato: da Elisabetta Canalis ("Bellissima. L’ho fatta debuttare io al cinema") ad Alba Parietti ("simpatica, intelligente. Siamo vicini di casa. Se l’ho corteggiata? No, era la moglie di Franco, non era il caso"). La più bella comunque rimane Ornella Muti: "Conservo un biglietto da 10 mila lire che mi diede mentre scendeva dal taxi, in un film. Una reliquia".

Ma nella sua vita c'è stata anche Loredana De Nardis. Una relazione, la loro, durata 14 anni e finita nel peggiore dei modi. Di lei il comico si limita a dire: "Penso di averla amata, oggi non più". Il motivo è ben noto: tradì Boldi con un suo amico. "Quando li ho scoperti - ripercorre quei momenti - gli ho fatto gli auguri e me ne sono tornato a casa". Alla domanda se faccia più male l’inganno dell’amata o dell’amico, l'attore non ha dubbi: "Pari. Non me lo aspettavo, ci sono rimasto male", dopo "ho avuto qualche amica. Niente più storie serie. Se stai con una di trent’anni di meno, cosa ti illudi, che ami te? Mi piace ancora farmi vedere in giro con una bella ragazza, farle qualche regalo, però con l’amore ho chiuso".