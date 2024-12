Pintus si confessa: "Mio figlio tra le stelle, non riuscivamo a prenderlo. Un dolore massacrante"

31 dicembre 2024 a

Angelo Pintus, attore, regista e punto di riferimento della comicità teatrale è stato ospite dell'ultima puntata dell'anno del podcast di Gianluca Gazzoli, Passa dal BSMT. Nel corso del suo racconto, l'attore ha voluto aprirsi, senza filtri. Ha raccontato tutto il dolore provato per la ricerca di un figlio che non arrivava.

Sposato dal 2017 con Michela Sturaro è diventato papà di Rafael nel 2022: "Noi ci abbiamo provato per tre anni con degli alti e dei bassi che non si possono raccontare, se non li vivi non li capisci. È un dolore che ti massacra dentro. Nel frattempo io facevo gli spettacoli la sera, ecco che il teatro mi aiuta. Molte coppie scoppiano, soprattutto quando ci provi per tanti anni – ha raccontato l'imitatore –. Noi ci eravamo promessi che se non ci fossimo riusciti, anche dopo la fecondazione assistita a Barcellona, saremmo andati avanti e non ci avremmo provato più perché alla fine noi siamo una coppia, anche se non c'è un bambino. Non è stato semplice, è un problema di età, tanti ci dicevano "Ci potevate pensare prima". Ma la vita è questa, che vuol dire? Questo è un argomento che tocca tanti e oggi l'età per avere i figli si è spostata di almeno 15 anni più in là. Mia mamma mi ha avuto a 21 anni, Michi ha avuto il figlio a 43".

E ancora: "Nei villaggi ho imparato una lezione molto importante – confessa Pintus –. Non si dice mai ad un bambino che incontri "La mamma dov'è?". Mai dirlo perché tu non sai la sua storia, devi sempre pensare prima di dire una cosa poiché potresti ferire qualcuno, soprattutto quando ci si rivolge ai bambini e alle mamme. Mi ricordo quando ci dicevano "Ma un bimbo?" E magari noi ci provavamo e non riuscivamo già da due anni... è stato difficile. Poi i consigli non richiesti: "Ma allora un bimbo? Sapete perché non viene? Perché ci pensate troppo. Non ci dovete pensare." Non funziona così... è una minch*ata. Ne ho sentite tante, troppe". Infine aggiunge: "In quei momenti si tende a dare la colpa tra la coppia. Per fortuna a noi non è successo perché Michi è fantastica. Non si è mai permessa di dare la colpa, anzi. Si è sempre presa lei la responsabilità che in realtà non era di nessuno, semplicemente non veniva. Era tra le stelle, ma non riuscivamo a prenderlo. Tanti scoppiano ed è un peccato".