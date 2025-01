Affari Tuoi, tempesta di insulti su Daniela dopo la puntata: "Questa cosa mi fa inc..."

03 gennaio 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Daniela. La concorrente gioca una partita perfetta ma si perde sul finale. E Stefano De Martino non può far altro che arrendersi a veder sfumare la prima maxi vincita del 2025 nella puntata andata in onda giovedì 2 gennaio. Infatti la concorrente non sbaglia un colpo ma quando arriva al finale di partita con diversi pacchi rossi ancora in gioco ecco che perde la calma e si fa soffiare dal dottore i 300.000 euro portandosene a casa comunque ben 75.000.

Ha infatti accettato un'offerta molto generosa da parte del dottore. Un attimo dopo la fine della puntata in tanti su X hanno però puntato il dito contro Daniela per la sua disperazione a fine partita. Infatti in tanti non hanno gradito la reazione della concorrente che ha comunque portato a casa 75.000 euro. "Il dottore ha giocato bene da una parte perché ha risparmiato ma malissimo dal momento che sull'offerta da 75 k con soli 20 k oltre ai 300 mila era lampante che loro avessero i 300 mila peccato con un po più di coraggio si erano portate a casa il colpo grosso", tuona un utente.

E ancora: "Andassi a casa con 75000 piovuti dal cielo,non avrei rimpianti né mugugni!". Poi c'è chi passa agli insulti: "Ste cose mi fanno inc... come se avessi perso i soldi, Perché c... non ragionano mai sulle offerte". E c'è chi chiude così: "Certo ti girano a vedere i 300k nel pacco… ma 75k sono comunque un’ottima consolazione, dai".