Stasera la diretta web di Libero su "M-Il Figlio del secolo": ecco come partecipare

Ci siamo, questa sera alle 21,15 l'addolorato Luca Marinelli sarà su Sky con M-Il Figlio del Secolo. La serie tratta dal libro di Antonio Scurati che racconta l’ascesa e la caduta di Benito Mussolini approda sul piccolo schermo. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, soprattutto per Marinelli, sarà una serata particolare: l’attore dovrà fare i conti con un dolore immenso, quello di «aver interpretato il Duce». È stato lo stesso Marinelli a rivelarlo in una recente intervista: «Una esperienza davvero forte, ho sofferto nel mettermi nei suoi panni». Ecco, noi di Libero non vogliamo lasciar solo Marinelli in un momento così difficile, così abbiamo deciso di seguire passo passo i primi due episodi della serie che andrà in onda. Lo faremo raccontandovi «Tutta la sofferenza di Marinelli minuto per minuto» sui nostri canali social e sul nostro sito, Liberoquotidiano.it.

E potrete partecipare anche voi a questo dibattito live scrivendoci la vostra opinione su X usando l’hashtag #OssessioneDuce e il tag @Libero_official (se non avete un account potete crearlo in pochissimi istanti sulla piattaforma X), oppure commentando la serie anche sui nostri profili Instagram e Facebook. I tweet più pertinenti, quelli più divertenti e quelli che rappresentano uno spunto di riflessione verranno rilanciati anche sul nostro sito e sui nostri social. Saranno circa due ore irriverenti in pieno stile Libero. Le firme del nostro quotidiano vi accompagneranno in questo viaggio tra le espressioni di Marinelli con la camicia nera addosso e le reazioni social del pubblico. C’è attesa per vedere l’attore calato nella realtà del Ventennio. Chissà come reagirà guardando la serie magari in compagnia dei suoi amici e soprattutto chissà come la prenderanno i suoi fan. Come vi abbiamo già raccontato su Libero le sue uscite, le sue «scuse» per aver interpretato il Duce non sono certo state gradite da chi lo segue su X. Infatti qualcuno ha preso in giro Marinelli rispolverando Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti, c’è chi ha provato a consolarlo, e c’è anche chi gli ha chiesto del cachet. Ma a quanto pare sia per Marinelli che per Scurati la parola «soldi» è un tabù. Non bisogna mai pronunciarla.

L’attore ha affermato di aver accettato il ruolo per «prendersi un pezzetto di responsabilità in questa società dopo aver letto il libro di Antonio che è un atto di estremo coraggio e questo coraggio ha pervaso tutti quelli che lo hanno ammirato». Si aspettava applausi. Ma a giudicare dalle reazioni dei social finora ha raccolto solo sberleffi. E noi saremo qui per vedere che cosa accadrà durante la messa in onda. Marinelli, come è giusto che sia, ha già visto l'intera opera insieme ai suoi familiari, nonna inclusa, in una proiezione privata a Cinecittà: «Sette ore di fila con una sola pausa. Quando nonna mi ha detto “hai fatto bene”, io ero molto molto felice. Io vengo da una famiglia antifascista, è un valore che mi hanno trasmesso i miei genitori». Buon per lui. Chissà se a nonna ha confidato l’importo della cifra che ha incassato. Ma su questo, come gli ha insegnato Scurati, «meglio tacere, sai poi cosa ti dicono...». Nulla, solo che siamo dispiaciuti per il suo «dolore». Ma noi alle 21:15 saremo sui social e su Liberoquotidiano.it per asciugare le lacrime di Marinelli.