Affari Tuoi, "chi è il concorrente di stasera". Un pesante sospetto su De Martino

Venerdì 10 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E finalmente ha giocato come concorrente Valentina da Frosinone, in rappresentanza della Regione Lazio. La ragazza è diventata super nota ai telespettatori di Affari Tuoi grazie alla sua strepitosa bellezza. E poi anche perché De Martino ha provato in tutti i modi a convincerla a uscire con Thanat, lo spettatore di origini asiatiche che è solito fare dei siparietti comici durante le puntate.

Valentina è una giovane studentessa di Giurisprudenza e sogna di diventare un giorno un avvocato. Ha vissuto a Frosinone fino alla fine del liceo, salvo trasferirsi nella Capitale per frequentare l'università. Ma neanche il tempo di presentarsi e già Valentina ha dovuto fare un annuncio a tutto lo studio. "Mi dispiace dover dare subito una doccia fredda a Thanat dopo i versi che mi ha dedicato. Però sono fidanzata...". Alla notizia tutto lo studio ha cominciato a protestare. "Salutiamo il fidanzato - ha esclamato De Martino -. Però Thanat non è un tipo geloso".

Sui social, però, in tanti credono che Valentina si sia inventata di avere un fidanzato. Il motivo? Scoraggiare Thanat e il suo corteggiamento. "Lei che si è inventata una storia intera sul suo fidanzato per levarsi dai cogl*** I tizio molesto una di noi", ha commentato un utente su X.