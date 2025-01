Sanremo 2025, Enrico Ruggeri ad alzo zero: "Carlo Conti già meglio di Amadeus"

23 gennaio 2025 a

Enrico Ruggeri a valanga contro Amadeus. Il cantautore ha parlato della prossima edizione del Festiva di Sanremo. E non ha risparmiato pensati critiche contro l'ex volto dell'evento. Secondo l'artista, infatti, Carlo Conti sarebbe già meglio del suo predecessore. "Il Sanremo di Carlo Conti è meglio di quello di Amadeus: almeno ci sono tre cantautori, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Brunori Sas", ha spiegato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Enrico Ruggeri ha poi raccontato alcuni aneddoti su Sanremo che lo riguardano in prima persona. "Si può dare di più, che all’inizio doveva essere l’inno della Nazionale Cantanti, non mi convinceva, a botta calda dissi di no - ha raccontato -. Per la prima volta avrei dovuto cantare un brano di altri, lontano dalle cose che scrivevo io. Poi, però, a farmi cambiare idea sono state le critiche. Dicevano che ero un grande autore, ma un cantante mediocre. E allora ho pensato che se avessi portato a Sanremo un brano non mio, ma difficile da cantare, avrei zittito tutti. Per questo ho chiesto di cantare la parte più difficile, con la nota più alta".

Ma ora Ruggerri si dedica completamente alla televisione. Il cantautore conduce du Rai 2 il programma Gli occhi del musicista. "In televisione di solito ci vanno i soliti 25, quelli che si invitano tra di loro, uno fa lo speciale televisivo e invita l'altro, che poi fa il Forum di Assago e invita un terzo - ha confessato l'artista -. C'è questa parrocchietta, ricca e ben organizzata, di cantanti che fanno tutto tra di loro. Io ho chiamato Davide Van De Sfroos, Cristiano De André, Eugenio Finardi, Erica Mou, musicisti che come me si trovano a disagio nella tv di oggi".