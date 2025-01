Sanremo 2025, "fusilli con le zucchine e spuntino al finocchio": prima di salire sul palco...

25 gennaio 2025 a

Mancano pochi, pochissimi giorni al via di Sanremo 2025. E i riflettori non sono puntati solo sulle canzoni e gli abiti scintillanti, ma anche sulla preparazione fisica dei cantanti in gara. L’Ariston non è solo un palco per la musica, ma anche un test di resistenza per la voce, il principale strumento di ogni artista. Per garantire una performance impeccabile, la cura delle corde vocali passa anche attraverso l’alimentazione.

E a spiegare l'importanza di una dieta mirata è la dottoressa Ilenia Grieco, biologa nutrizionista e ideatrice del metodo Private Nutrition, che segue diversi cantanti nel loro percorso: "Come e cosa si mangia può influire in maniera importante sul tono e sulla vivacità della voce. È necessario, quindi, cercare di preservare le proprie corde vocali anche a tavola, poiché ci sono alimenti che, pur non provocando vere patologie, possono irritarle e pregiudicarne così la performance. Lo sanno bene cantanti, vocal coach, presentatrici e speaker radiofonici", spiega, ripresa da leggo.it.

Il primo consiglio riguarda l’idratazione, fondamentale per mantenere la voce limpida. "La prima regola aurea che cantanti e speaker devono tenere a mente è idratarsi correttamente. L’acqua naturale, a temperatura ambiente, è da preferire a quella frizzante, soprattutto poco prima di un’esibizione. Di per sé l’acqua frizzante non fa male ma, contenendo anidride carbonica, potrebbe irritare le corde vocali e creare reflusso gastroesofageo, causando raucedine. Gli acidi, infatti, risalgono dallo stomaco arrivando fino alla gola. Inoltre è consigliata la temperatura ambiente poiché le forti escursioni termiche non sono l’ideale per chi canta. Il calore disidrata, mentre il freddo anestetizza le mucose. Bene anche altre bevande, come tisane all’erisimo addolcite con un cucchiaio di miele. L’erisimo, conosciuta anche come erba del cantante, agisce sulla voce ed è indicata in caso di raucedine e afonia. Protegge, inoltre, le prime vie respiratorie con un'azione emolliente e lenitiva. Il miele è un antibatterico naturale ed è ricco di vitamine e sali minerali", rimarca la dottoressa.

Anche il modo di mangiare fa la differenza. Porzioni moderate e pasti distribuiti nel corso della giornata sono fondamentali per evitare sensazioni di pesantezza e gonfiore che potrebbero compromettere l’esibizione. "Meglio fare piccoli pasti evitando di esagerare con le cosiddette abbuffate per non sovraccaricare l’organismo ed evitare gonfiori e pesantezza che potrebbero pregiudicare la performance. I pasti, oltre che piccoli, devono essere consumati frequentemente durante l’arco della giornata, regolando così il senso di sazietà. L’ideale è mangiare almeno due ore prima dell’esibizione, preferendo un piatto a base di carboidrati, come ad esempio la pasta, ad uno a base di carne, poiché la digestione proteica è più lenta", consiglia la super-esperta.

La dottoressa Grieco propone anche un esempio pratico di alimentazione perfetta per chi deve affrontare il palco di Sanremo: "A colazione: tisana all’erisimo e timo con un cucchiaio di miele e 2 fette biscottate con un velo di marmellata, che non deve essere agli agrumi. Come spuntino di metà mattina, consiglio una mela ed una manciata di mandorle. A pranzo, fusilli con zucchine. La pasta corta in questo caso è più adatta perché, rispetto al formato lungo, si digerisce più velocemente. A metà pomeriggio uno spuntino con un finocchio, del sedano o delle carote. E infine a cena pesce al forno con contorno di verdure e patate al vapore, senza aromi", conclude il suo preziosissimo vademecum.