Affari Tuoi, il disastro di Chiara scatena la rissa dopo la puntata: "Id... fai il fenomeno"

Ad Affari Tuoi è la serata di Chiara dal Piemonte. Nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 27 gennaio, la concorrente le ha provate tutte per stupire Stefano De Martino e il dottore portandosi a casa il pacco da 300.000 euro. Ma la sorte le ha riservato uno scherzetto non da poco. Infatti per tutta la durata della partita i pacchi blu sono andati via come acqua fresca e lì, sulla parte destra del tabellone restavano i 100.000, i 200.000 e i 300.000 euro. Chiara è riuscita anche nell'impresa di rifiutare un'offerta da 50.000 euro. Ma quando mancavano ormai pochi tiri alla fine, ecco che arriva l'offerta del dottore che cambia le carte in tavola: 60.000 per Chiara.

La concorrente accetta, ma sul tavolo ci sono aoncora i tre pacchi più alti di Affari Tuoi. E così, uno dopo l'altro, vengono aperti. E così si scopre che nelle mani di Chiara c'erano ben 200.000 euro. La concorrente forse ha avuto troppa fretta nel mettere al sicuro un bottino interessante da 60.000 euro, ma comunque ben al di sotto dei 200.000 che stringeva tra le mani. E così su X è scattata la bufera con i telespettatori che hanno puntato il dito proprio contro Chiara: "la concorrente di stasera ha avuto un podio saldo fino alla fine per poi accettare l'offerta nel momento più sbagliato della partita", tuona un telespettatore.

E ancora: "Una concorrente che con un tabellone così accetta 60k euro (con 3 pacchi sopra questa cifra) per me è totalmente assurdo". C'è chi aggiunge: "Se avesse beccato i due rossi più alti, peggiore delle ipotesi, sarebbe rimasta comunque con 100mila, quindi perché non giocarsela?! ci sono pacchisti che non capirò mai". Ma qui scoppia una rissa proprio su X e a chiudere il cerchio arriva un altro telespettatore: "Idiota, se pescava due rossi che facevi poi? È un gioco d’azzardo, la certezza matematica di quello che hai non puoi averlo. Fate meno i fenomeni".