Affari tuoi, Carrie "presa per il c***o" sui titoli di coda: cos'hanno notato da casa

Finisce male per Carrie, ex pacchista del Veneto promossa concorrente di Affari tuoi nella puntata di mercoledì 29 gennaio. Gli appassionati del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino per una sera non possono festeggiare nessuna vittoria, con la bella protagonista di Jesolo, vera e propria beniamina dei telespettatori, tradita dalla Regione Fortunata e costretta a tornare a casa a tasche vuote.

" Tranquilla Carrie, non hai bisogno di quei soldi! Contattami che qui da noi sei molto popolare, organizziamo un festa!", la butta lì un fan su X, tra i tanti commenti in tempo reale alla puntata. "Carrie non avrai vinto un euro, ma hai vinto il nostro cuore", fa eco un altro. C'è chi sottolinea la grande preparazione dell'ex pacchista: "De Martino mai così pieno del PDF di citazioni e numerologie particolari con cui Carrie dal Veneto si è presentata in studio con la sua madrina...".

Qualcuno è decisamente più critico ("Han solo sparato cag***te tutta la serata, il che ha reso questa puntata noiosa"), altri avvertono un senso di vuoto: "E da domani non c'è più neanche Carrie da Jesolo studentessa. Se ne stanno andando tuttiiiii", "NON È GIUSTOOOOOOOOOOOO LA MIGLIORE SE NE VA SENZA NULLA NOOOOOOOOO", "Aveva pescato 75mila col primo cambio e li ha letteralmente persi col secondo. LA ROSICATA CHE HO PROVATO IO PER LEI". C'è chi va oltre e azzarda: "Il trend di questa partita sembra confermare la teoria per cui se sei bello vai a casa a bocca asciutta". E spunta pure una critica agli autori. "La canzone alla fine di una partita così, con la carognata fatta dal Dottore, mi sa proprio di presa per il c***o".